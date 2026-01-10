Il consigliere Piloni ha richiesto alla Regione l’istituzione di un tavolo di crisi per la Sogis di Sospiro, che attualmente impiega 51 lavoratori in cassa integrazione. La richiesta mira a trovare soluzioni concrete per affrontare le incertezze occupazionali e garantire un futuro stabile per i dipendenti, in un contesto economico complesso e in continua evoluzione.

Sospiro (Cremona), 10 gennaio 2026 - “ Serve un tavolo di crisi per dare una risposta ai 51 lavoratori rimasti della Sogis di Sospiro, in cassa integrazione e con prospettive incerte”. Sono parole del consigliere regionale Dem, Matteo Piloni che ha scritto una lettera all’assessora regionale a istruzione, formazione e lavoro Simona Tironi, chiedendo alla Regione di farsi carico della vicenda. “La situazione dello stabilimento Sogis di Sospiro è molto preoccupante, la produzione è ferma dalla primavera scorsa e i lavoratori, già ridotti da 71 a 51 nel giro di un anno, sono tutti in cassa integrazione” spiega Piloni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Un tavolo di crisi per la Sogis di Sospiro”. Il consigliere Piloni scrive alla Regione

Leggi anche: Regione Toscana: Fabiani confermato consigliere speciale per lavoro e crisi aziendali

Leggi anche: Finanziamento del fondo unico regionale per la viabilità: il sindaco di Atessa scrive alla Regione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crisi nera alla Sogis: lavoratori senza stipendio da settembre; Preoccupa il futuro della Sogis; Crisi So.G.I.S Sospiro, produzione ferma e salari bloccati: cresce l’allarme sul futuro di 51 lavoratori; Situazione Sogis, Piloni scrive all'assessora: Istituire tavolo regionale.

Crisi Sogis, Piloni scrive a Tironi: - Serve dare una risposta ai 51 lavoratori rimasti della Sogis di Sospiro, in cassa integrazione e con prospettive incerte. cremonaoggi.it