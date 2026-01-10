Un tavolo di crisi per la Sogis di Sospiro Il consigliere Piloni scrive alla Regione
Il consigliere Piloni ha richiesto alla Regione l’istituzione di un tavolo di crisi per la Sogis di Sospiro, che attualmente impiega 51 lavoratori in cassa integrazione. La richiesta mira a trovare soluzioni concrete per affrontare le incertezze occupazionali e garantire un futuro stabile per i dipendenti, in un contesto economico complesso e in continua evoluzione.
Sospiro (Cremona), 10 gennaio 2026 - “ Serve un tavolo di crisi per dare una risposta ai 51 lavoratori rimasti della Sogis di Sospiro, in cassa integrazione e con prospettive incerte”. Sono parole del consigliere regionale Dem, Matteo Piloni che ha scritto una lettera all’assessora regionale a istruzione, formazione e lavoro Simona Tironi, chiedendo alla Regione di farsi carico della vicenda. “La situazione dello stabilimento Sogis di Sospiro è molto preoccupante, la produzione è ferma dalla primavera scorsa e i lavoratori, già ridotti da 71 a 51 nel giro di un anno, sono tutti in cassa integrazione” spiega Piloni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Regione Toscana: Fabiani confermato consigliere speciale per lavoro e crisi aziendali
Leggi anche: Finanziamento del fondo unico regionale per la viabilità: il sindaco di Atessa scrive alla Regione
Crisi nera alla Sogis: lavoratori senza stipendio da settembre; Preoccupa il futuro della Sogis; Crisi So.G.I.S Sospiro, produzione ferma e salari bloccati: cresce l’allarme sul futuro di 51 lavoratori; Situazione Sogis, Piloni scrive all'assessora: Istituire tavolo regionale.
Crisi Sogis, Piloni scrive a Tironi: - Serve dare una risposta ai 51 lavoratori rimasti della Sogis di Sospiro, in cassa integrazione e con prospettive incerte. cremonaoggi.it
Crisi nera alla Sogis: lavoratori - di Sospiro, attiva nel settore chimico, sta vivendo una crisi senza precedenti che mette seriamente a rischio il futuro di 51 lavoratori e delle loro ... cremonaoggi.it
Sindacati allarmati: Sogis senza stipendi, rischio per 51 famiglie - Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec denunciano la crisi della storica azienda chimica sospirese, con impianti fermi e arretrati non pagati. laprovinciacr.it
, Crisi automotive, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per il 30 gennaio un tavolo nazionale con Regioni, imprese, associazioni - facebook.com facebook
Crisi complessa Terni-Narni e Zes sul tavolo della commissione Industria del Senato x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.