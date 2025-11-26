Regione Toscana | Fabiani confermato consigliere speciale per lavoro e crisi aziendali

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato la nomina di Valerio Fabiani a consigliere politico del presidente, riconfermandolo nelle stesse attribuzioni che hanno visto Fabiani, nel quinquennio 20-25, in prima fila nell’impegno per lavoro e crisi aziendali L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Regione Toscana: Fabiani confermato consigliere speciale per lavoro e crisi aziendali

Leggi anche questi approfondimenti

Nella Giornata internazionale contro la violenza di genere la Regione Toscana offre due momenti di riflessione: ore 17 in piazza Duomo a Firenze la musica del Coro Femina e Paolo Vallesi, la sera al Teatro Era di Pontedera lo spettacolo di Ambra Angiolini b Vai su X

Allerta arancione emessa dalla Regione Toscana per le zone centro-settentrionali - facebook.com Vai su Facebook

Regione, Giani conferma Fabiani consigliere speciale per lavoro e crisi aziendali - Dopo l'annuncio delle deleghe per la giunta regionale dei giorni scorsi, Eugenio Giani ha firmato la nomina di Valerio Fabiani a consigliere politico del presidente, riconfermandolo nelle stesse ... Riporta 055firenze.it

Istituzioni: Giani conferma Fabiani consigliere speciale per lavoro e crisi aziendali - Eugenio Giani ha firmato la nomina di Valerio Fabiani a consigliere politico del presidente, riconfermandolo nelle stesse attribuzioni che hanno visto Fabiani, nel quinquennio 20- Secondo grossetonotizie.com

Elezioni Toscana. Eugenio Giani confermato presidente con oltre il 53% delle preferenze - “E' un’emozione vedere un risultato così evidente e chiaro già alle prime battute”, tra le prime dichiarazioni di Giani. quotidianosanita.it scrive