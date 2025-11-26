Regione Toscana | Fabiani confermato consigliere speciale per lavoro e crisi aziendali

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato la nomina di Valerio Fabiani a consigliere politico del presidente, riconfermandolo nelle stesse attribuzioni che hanno visto Fabiani, nel quinquennio 20-25, in prima fila nell’impegno per lavoro e crisi aziendali L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

