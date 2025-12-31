Finanziamento del fondo unico regionale per la viabilità | il sindaco di Atessa scrive alla Regione

Il Comune di Atessa ha scritto alla Regione Abruzzo e ai gruppi politici locali per richiedere un aumento dei fondi del Fondo Unico regionale per la viabilità. La comunicazione, inviata poco dopo l’approvazione del bilancio comunale, mira a sostenere interventi infrastrutturali essenziali per il territorio. L’atto riflette l’impegno dell’amministrazione nel migliorare le condizioni di transitabilità e sicurezza stradale nel comune.

A poche ore dall'approvazione del bilancio, il Comune di Atessa ha inviato una lettera al governo regionale dell'Abruzzo e a tutti i gruppi politici di maggioranza e di minoranza, per sollecitare un sostanzioso finanziamento del "Fondo Unico regionale per la viabilità".

