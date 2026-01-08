Un bar del centro bar espone il gelato al pistacchio gay | è polemica
Una gelateria di Catania ha introdotto un nuovo gusto di gelato chiamato
Una gelateria di Catania ha battezzato un nuovo gusto di gelato al "pistacchio gay". La scelta sarebbe giustificata dall'uso di due colori che vanno a comporre il nuovo preparato, un gelato verde e rosa esposto con tanto di cartello. "Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Bar espone il gelato al gusto "pistacchio gay": le polemiche
