Nuova sala d’attesa per l’ufficio Immigrazione | inaugurato lo spazio della questura di Bari
È stata inaugurata questa mattina in via Oriani, a Bari, la nuova sala d’attesa dell’Ufficio Immigrazione della Questura, uno spazio pensato per migliorare concretamente l’esperienza dei cittadini stranieri che quotidianamente si rivolgono agli sportelli per pratiche e servizi, in un ambiente più. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Aperture straordinarie all'ufficio immigrazione della questura: accolti 560 utenti
Sport e cultura, inaugurato il nuovo punto lettura nella sala d'attesa del centro sportivo
