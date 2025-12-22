Nuova sala d’attesa per l’ufficio Immigrazione | inaugurato lo spazio della questura di Bari

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata questa mattina in via Oriani, a Bari, la nuova sala d’attesa dell’Ufficio Immigrazione della Questura, uno spazio pensato per migliorare concretamente l’esperienza dei cittadini stranieri che quotidianamente si rivolgono agli sportelli per pratiche e servizi, in un ambiente più. 🔗 Leggi su Baritoday.it

