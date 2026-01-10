Udinese-Pisa 2-2 pareggio rocambolesco alla Dacia Arena

Nella 20ª giornata di Serie A, Udinese e Pisa si sono affrontate alla Dacia Arena, terminando con un pareggio 2-2. La sfida ha visto entrambe le squadre mettere in campo impegno e determinazione, regalando ai tifosi un risultato equilibrato. Un incontro che riflette l’andamento della stagione e le potenzialità di entrambe le compagini in questa fase del campionato.

Termina 2-2 il match tra Udinese e Pisa, valido per la 20esima giornata di Serie A, giocato alla Dacia Arena di Udine. Partita rocambolesca che gli ospiti sembrano aver ben indirizzato al 13? con la rete del vantaggio siglata da Tramoni. Sei minuti dopo arriva, però, con Kabasele, il gol del pari per i friuliani, che poi raddoppiano al 40? su calcio di rigore trasformato da Davis. La rete del definitivo 2-2 arriva al 67? con Henrik Meister che insacca da due passi. Il Pisa sale a 13 punti, gli stessi di Verona e Fiorentina, che domani, domenica saranno impegnate nei match rispettivamente contro Lazio e Milan. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udinese-Pisa 2-2, pareggio rocambolesco alla Dacia Arena Leggi anche: Udinese Pisa 2-2, pari rocambolesco per le due squadre. La cronaca di una partita ricca di gol ed emozioni Leggi anche: Juventus Cesena Under 15 2-2: pareggio rocambolesco per Pecorari, non bastano Nobile e Modica Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I precedenti di Udinese-Pisa; Udinese-Pisa, tra sogno europeo e lotta salvezza; Udinese-Pisa: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Udinese-Pisa: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. Udinese-Pisa 2-2: i nerazzurri danno tutto, ennesimo pareggio - Gilardino estrae, anche stavolta, il meglio dal materiale umano a disposizione ... lanazione.it

Udinese – Pisa 2-2, cronaca e highlights: botta e risposta al Bluenergy Stadium! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: Tramoni apre il match, Kabasele e Davis lo ribaltano, Meister per la parità! generationsport.it

Udinese-Pisa 2-2: gol di Tramoni, Kabasele, Davis e Meister - Finisce pari il match di Udine: il Pisa va avanti, viene ribaltato e poi riacciuffa il pari nella ripresa. sport.sky.it

La partita di Serie A Udinese-Pisa termina 2-2 #ANSA x.com

Serie A: Cambiaghi illude il Bologna che chiude in dieci uomini e viene ripreso dal Como con un gol meraviglioso di Baturina, il Pisa conquista il pari in rimonta in casa dell’Udinese - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.