Udinese Pisa 2-2 pari rocambolesco per le due squadre La cronaca di una partita ricca di gol ed emozioni

L'incontro tra Udinese e Pisa si è concluso con un pareggio 2-2, offrendo una partita ricca di gol e di emozioni. Entrambe le squadre hanno mostrato impegno e determinazione, regalando ai tifosi un incontro intenso e movimentato. Di seguito, la cronaca dettagliata di una sfida caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte e momenti di suspense.

Udinese Pisa è terminata con il risultato di 2-2. Un pari rocambolesco quello che è venuto fuori tra le due squadre, ricco di gol e di emozioni. Udinese e Pisa hanno dato vita a un pareggio pirotecnico terminato 2-2, un risultato che muove la classifica ma lascia l'amaro in bocca ai friulani. Davanti a una cornice di oltre 23mila spettatori, gli ospiti passano a condurre già al 13? grazie a una prodezza di Matteo Tramoni, che trafigge il portiere con una conclusione imparabile sotto la traversa. La reazione dei padroni di casa è veemente: al 19? Christian Kabasele svetta su corner e trova l'angolino basso per il pareggio immediato.

Udinese – Pisa 2-2, cronaca e highlights: botta e risposta al Bluenergy Stadium! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: Tramoni apre il match, Kabasele e Davis lo ribaltano, Meister per la parità! generationsport.it

Udinese-Pisa 2-2, bottino condiviso: ai toscani non basta un super Tramoni, autore di un gol meraviglioso. Ancora in gol Davis - Una gara disputata a viso aperto da ambedue le squadre che hanno dato spettacolo al Blue Energy Stadium ... eurosport.it

Zaniolo ammonito contro il Pisa, era diffidato: salterà Udinese-Inter per squalifica x.com

#Udinese-#Pisa, LE FORMAZIONI UFFICIALI: i cambi di Runjaic - facebook.com facebook

