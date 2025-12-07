Juventus Cesena Under 15 2-2 | pareggio rocambolesco per Pecorari non bastano Nobile e Modica

di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’undicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver perso la prima gara stagionale a Parma, non va oltre il pareggio contro il Cesena nel match casalingo valevole per l’undicesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Cesena Under 15 2-2: sintesi e moviola. FINE DEL MATCH 80? Paesanti sostituisce Laruccia 79? Ammonizione per Piraneo, punizione interessante per il Cesena 70? GOL DEL CESENA- Errore di Moretti che si lascia sfuggire il pallone, Italiano non può sbagliare e riporta il risultato in pareggio 66? Esce Albanese, al suo posto Piraneo 65? Cambi per entrambe le compagini, pronte nuove forze dalla panchina 58? INCORCIO DEL CESENA- Guidotti si accentra e lascia partire un mancino clamoroso che scheggia l’incrocio, bacia la linea ma non entra 55? Altro cambio per Pecorari, Capristo fa il suo ingresso in campo 53? Ancora Vicchi, che qualità- Sprint furioso del 10 ospite che si ferma e serve un pallone geniale ad un compagno: sfuma poi l’azione ma ancora una volta romagnoli pericolosi 45? LARUCCIA PERICOLOSO- Spunto del dieci che alza la testa a calcia da fuori: Erbacci in tuffo gli nega la gioia del gol 41? Primo cambio per Pecorari: Monte rimpiazza Elliot INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 40? GOL DI MODICA- In mischia il terzino trova un sinistro preciso in buca d’angolo che sorprende Erbacci 38? Bravissimo Elliot- Bell’inserimento dell’attaccante, sin qui un po’ in ombra, furbo a guadagnare un angolo prezioso 36? Tornato l’equilibrio, ora è la squadra di Pecorari a comandare il gioco 34? Buono spunto sull’asse Nobile-Laruccia, ma l’offensiva non porta i suoi frutti 30? Altro spunto interessante degli ospiti, momento favorevole per i romagnoli 29? Colta un po’ alla sprovvista la Juventus, al primo tiro in porta ha colpito il Cesena 24? PAREGGIO DEL CESENA- Vicchi, il migliore dei suoi sin qui, si fa trovare pronto in area e scaglia un destro potentissimo sul primo palo: nulla da fare per Moretti 21? GOL DI NOBILE- Assist di Duka che trova l’inserimento di Nobile, il centrocampista questa volta non sbaglia e insacca! 19? NOBILE AD UN PASSO DAL VANTAGGIO- Imbucata di Vaccarella, Nobile a tu per tu col portiere stringe troppo il destro sul primo palo e manda fuori 15? ALBANESE VICINO AL GOL- Ancora Laruccia a illuminare, Albanese calcia di prima col mancino ma Erbacci respinge in parata plastica 14? OCCASIONE LARUCCIA- Lancio visionario di stinco di Laganà, il 10 si trova a tu per tu col portiere ma sbaglia la misura del tocco sotto 12? Prova anche il Cesena a mettere il muso fuori dalla propria metacampo, angolo guadagnato dagli emiliani 9? Assedio Juve in queste primissime battute, pressing furibondo della squadra di Pecorari 7? GOL ANNULLATO A ELLIOT- Bella iniziativa di Nobile, destro secco e sulla ribattuta Elliot spinge in rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

