Ucraina Macron valuta l' invio di 10 mila soldati Ne discutere il parlamento

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato di aver valutato l'invio di tra i 8.000 e i 10.000 soldati in Ucraina, come parte delle misure di garanzia della sicurezza europea. La decisione è ancora oggetto di discussione e sarà sottoposta al Parlamento per un eventuale approvazione. La proposta riflette l'attenzione della Francia alle dinamiche di sicurezza nella regione e alla collaborazione internazionale.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha discusso l'invio da 8 mila a 10 mila soldati in Ucraina nel quadro delle garanzie di sicurezza europee. Lo riporta il quotidiano Les Echos. Nel corso di un incontro con i compagni di partito ha valutato l'impiego di due brigate come parte di una forza multinazionale che dovrebbe costituire la base della "deterrenza" dell'Unione Europea dopo la guerra. La sede del comando dovrebbe essere Mont Valéry, vicino Parigi. La discussione ha incluso anche le armi di cui saranno dotate queste brigate. Sia Macron che il ministro delle Forze armate hanno concordato sulla "necessità di coinvolgere il Parlamento nelle discussioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina, Macron valuta l'invio di 10 mila soldati. "Ne discutere il parlamento" Leggi anche: Ucraina, i Volenterosi si organizzano: Londra stanzia 230 mln per l’esercito, Parigi valuta invio di 6mila soldati Leggi anche: "Trump valuta l'invio di soldati e 007 contro i narcotrafficanti in Messico" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ucraina, l'Europa e l'invio dei soldati: chi dice sì, chi ci pensa e chi dice no; Vertice dei Volenterosi, Macron, Starmer e Zelensky firmano la forza di pace per il dopoguerra - Mosca: due morti in attacchi ucraini in Russia; Trump valuta acquisto Groenlandia. Macron: No a nuovo colonialismo. Ue: Usa restano; Caracas blindata, chek point in cerca di fiancheggiatori Usa. Ucraina, Macron valuta l'invio di 10 mila soldati. "Ne discutere il parlamento" - Il presidente francese Emmanuel Macron ha discusso l'invio da 8 mila a 10 mila soldati in Ucraina nel quadro delle garanzie di sicurezza ... iltempo.it

Ucraina, Francia potrebbe inviare 6mila soldati. Mosca: "Mai truppe europee a Kiev" - Londra stanzia 200 milioni per forze da dispiegare dopo il cessate il fuoco ... adnkronos.com

Ucraina, cosa succede dopo la guerra? Francia e Gran Bretagna pronte a inviare i soldati. Mosca minaccia: «Ecco cosa li aspetta» - Il Regno Unito stanzierà 200 milioni di sterline, circa 230 milioni euro, per preparare le truppe britanniche ad un ... msn.com

️Il presidente francese Emmanuel Macron ha illustrato in una riunione a porte chiuse con tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento un piano che prevede il possibile dispiegamento di diverse migliaia di soldati francesi in Ucraina una volta raggiunt - facebook.com facebook

#Tg2000, #7gennaio 2026 - ore 12 #CransMontana #Lutto #Svizzera #Capodanno #Ucraina #Macron #Meloni #Zelensky #Volenterosi #Trump #Groenlandia #Venezuela #Caracas #Maduro #Mattarella #Bologna #Maltempo #PapaLeoneXIV #Concistoro #T x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.