Ucraina i Volenterosi si organizzano | Londra stanzia 230 mln per l’esercito Parigi valuta invio di 6mila soldati
L’Ucraina si prepara a rafforzare la propria difesa, con Londra che ha stanziato 230 milioni di euro per l’esercito e Parigi che valuta l’invio di 6.000 soldati. Intanto, il presidente Zelensky negozia un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, mirato a sostenere la ripresa economica del paese. Questi sviluppi evidenziano l’impegno internazionale nel supporto all’Ucraina in un contesto di crescente instabilità regionale.
Volodymyr Zelensky, starebbe negoziando un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti con l'obiettivo di aiutare l'Ucraina a riprendersi. L'intesa prevedrebbe zero dazi doganali sul commercio con gli Usa per alcune aree industriali ucraine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
