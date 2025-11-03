Trump valuta l' invio di soldati e 007 contro i narcotrafficanti in Messico
La campagna di Donald Trump contro i narcotrafficanti continua ad estendersi nel "cortile" degli Stati Uniti. Questa volta, dopo le minacce contro il Venezuela e la Colombia, a finire nel mirino dell'amministrazione del tycoon sarebbe il Messico. È qui infatti che la Casa Bianca potrebbe inviare truppe e ufficiali dei servizi segreti per colpire i cartelli della droga. A riferire l'indiscrezione ad Nbc News sono due ex e attuali funzionari statunitensi secondo cui la squadra del repubblicano avrebbe cominciato una " pianificazione dettagliata " della missione. Le fonti citate dall'emittente Usa dichiarano che le prime fasi dell'addestramento sono già iniziate sottolineando però che il dispiegamento di soldati e 007 non sarebbe imminente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Trump valuta un intervento militare in #Nigeria (esclude una guerra con il #Venezuela) #Usa #Ucraina - X Vai su X
Trump valuta un intervento militare in Nigeria (esclude una guerra con il Venezuela) - facebook.com Vai su Facebook
Trump ha autorizzato l’invio della Guardia Nazionale anche a Chicago - Il presidente statunitense Donald Trump ha autorizzato l’invio di 300 soldati della Guardia Nazionale (il principale corpo di riservisti dell’esercito) anche a Chicago, in Illinois. Da ilpost.it
Usa, giudice federale non sospende invio della Guardia nazionale a Chicago: 200 soldati già diretti in Illinois - Secondo quanto riferito da un ufficiale circa 200 soldati della Guardia del Texas sono diretti in Illinois e dovrebbero essere schierati nell’area di Chigaco entro martedì o mercoledì ... ilsole24ore.com scrive
Un giudice statunitense ha sospeso anche l’ordine di Trump di inviare la Guardia Nazionale in Illinois - Una giudice statunitense ha sospeso per 14 giorni l’ordine del presidente Donald Trump di inviare la Guardia Nazionale (il principale corpo di riservisti dell’esercito) in Illinois, lo stato dove si ... Segnala ilpost.it