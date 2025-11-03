La campagna di Donald Trump contro i narcotrafficanti continua ad estendersi nel "cortile" degli Stati Uniti. Questa volta, dopo le minacce contro il Venezuela e la Colombia, a finire nel mirino dell'amministrazione del tycoon sarebbe il Messico. È qui infatti che la Casa Bianca potrebbe inviare truppe e ufficiali dei servizi segreti per colpire i cartelli della droga. A riferire l'indiscrezione ad Nbc News sono due ex e attuali funzionari statunitensi secondo cui la squadra del repubblicano avrebbe cominciato una " pianificazione dettagliata " della missione. Le fonti citate dall'emittente Usa dichiarano che le prime fasi dell'addestramento sono già iniziate sottolineando però che il dispiegamento di soldati e 007 non sarebbe imminente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Trump valuta l'invio di soldati e 007 contro i narcotrafficanti in Messico"