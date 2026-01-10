TV Talk riparte con Massimo Gramellini Nicola Savino e Massimiliano Ossini
TV Talk torna oggi, sabato 10 gennaio, con la conduzione di Mia Ceran. Il programma di approfondimento televisivo, in onda alle 15:00 su Rai 3, riprende le sue puntate con un cast di ospiti tra cui Massimo Gramellini, Nicola Savino e Massimiliano Ossini. Un'occasione per analizzare i temi più discussi del panorama televisivo, offrendo un punto di vista puntuale e informativo.
Mia Ceran torna oggi, sabato 10 gennaio, con il primo appuntamento del 2026 di TV Talk, il programma di analisi televisiva, in onda alle 15:00 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 10 gennaio 2026. In apertura di puntata, spazio all’analisi dell’attualità con i due casi che hanno segnato l’inizio del 2026: la strage di Crans-Montana e l’attacco di Trump in Venezuela. Prendono parte al dibattito, fra gli altri, il conduttore di In Altre Parole Massimo Gramellini e la corrispondente Rai dal Sud America Stefania Battistini. A seguire, TV Talk torna sul caso che ha coinvolto nelle ultime settimane Alfonso Signorini, finito suo malgrado al centro di una bufera giudiziaria e mediatica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
