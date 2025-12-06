TV Talk Nicola Savino commenta il cast di Sanremo 2026

Il sabato pomeriggio di Rai 3 torna a riaccendersi con una nuova puntata di TV Talk, il programma dedicato all’analisi del piccolo schermo, condotto da Mia Ceran insieme a Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta. Anticipazioni e ospiti del 6 dicembre 2025. Il nuovo appuntamento si aprirà con l’attualità televisiva, con un focus sul perché la situazione a Gaza sembri interessare molto meno ai media italiani e non solo. In studio saranno presenti Cecilia Sala, Maria Latella e Carlo Puca. Con lo stesso parterre si analizzerà come la televisione stia raccontando la violenza giovanile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - TV Talk, Nicola Savino commenta il cast di Sanremo 2026

Altri contenuti sullo stesso argomento

Wednesday Cigars Talks con Nicola Pileggi – Episodio 1 Nel primo appuntamento della nuova rubrica con Nicola Pileggi, abbiamo approfondito un tema centrale per ogni appassionato: la differenza tra fumare e degustare un sigaro. Degustare un sigaro sign - facebook.com Vai su Facebook

L'AD #SIMEST @R_CorradiniD è intervenuta oggi a Milano a «GeoEconomy Talk – Nuovi Scenari Economici e Alleanze Globali», evento organizzato da RCS Academy, in collaborazione con @Corriere e @L_Economia. L'AD è stata intervistata da Nicola Sal Vai su X

Nicola Savino, Brenda Lodigiani, Cecilia Sala, Maria Latella a Tv Talk oggi su Rai 3 - La puntata di "Tv Talk", condotta da Mia Ceran e in onda sabato 6 dicembre alle 15. Si legge su corrierenazionale.it

Nicola Savino, da fonico a conduttore: presto la quarta avventura al Dopofestival - Nicola Savino è tra le voci radiofoniche più amate dal pubblico italiano, ma nella sua carriera ha fatto il doppiatore e l’autore, ha scritto fiabe, recitato al cinema e condotto programmi tv iconici ... Scrive sassarinotizie.com

“Nicola Savino pronto a tornare in Rai”, le indiscrezioni sull’addio del conduttore a Tv8 - Nicola Savino, conduttore versatile e amato dal pubblico, dopo l’esperienza con Sky e Tv8, starebbe per tornare in Rai. Da fanpage.it

Nicola Savino torna in Rai, per il conduttore (ex Tv8) un nuovo show in prima serata. Anteprima - Abbiamo voluto indagare e non solo confermiamo il rumor, ma possiamo anche togliere il ... Secondo affaritaliani.it

Nicola Savino, ecco il Programma che condurrà su Rai 2 e chi lo affiancherà - I palinsesti della nuova stagione televisiva della Rai non sono ancora stati ufficializzati ma trapelano le prime indiscrezioni tra cui la presenza di Nicola Savino che condurrà un nuovo show su Rai 2 ... Come scrive comingsoon.it

Nicola Savino sostituisce Carlo Conti alla conduzione dopo Tale e Quale Show: “Lui sarà in giuria” - Nicola Savino sarà il conduttore di Tali e Quali, lo show di Rai1 che segue Tale e Quale Show solitamente condotto da Carlo Conti. Come scrive fanpage.it