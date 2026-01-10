Turchia l’attore Can Yaman arrestato per consumo di droga

Secondo fonti turche, l’attore Can Yaman, noto anche in Italia, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine sulle attività di traffico e consumo di sostanze stupefacenti tra alcuni giornalisti e vip di Istanbul. La notizia ha suscitato attenzione e curiosità, evidenziando come questioni legate alla cronaca e alla sicurezza coinvolgano figure pubbliche di rilievo. Restano da chiarire i dettagli e le eventuali implicazioni legali.

Secondo quanto riportato da alcuni media turchi l’attore turco Can Yaman, molto conosciuto in Italia, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’ inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra giornalisti e vip di Istanbul. Yaman è stato arrestato con altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel. L’inchiesta che coinvolge Can Yaman. Gli indagati ora sono sotto verifica dell’Istituto di medicina forense per capire se, quando e quali sostanze abbiano assunto. Gli arresti arriva al culmine di alcune operazioni in 9 diversi night club di Istanbul, con misure cautelari nei confronti di alcuni pusher e gestori di locali. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: CHOC! CAN YAMAN ARRESTATO IN TURCHIA PER TRAFFICO E CONSUMO DI DROGA Leggi anche: L'attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Can Yaman arrestato in Turchia, è accusato di consumo di droga - Fermato nella nottecon altre sei persone, tra cui la collega Selen Gorguzel ... quotidiano.net

