CHOC! CAN YAMAN ARRESTATO IN TURCHIA PER TRAFFICO E CONSUMO DI DROGA
Nella vicenda che coinvolge Can Yaman, l’attore turco è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine su traffico e consumo di droga. L’inchiesta riguarda diversi personaggi pubblici e giornalisti di Istanbul. La notizia ha suscitato attenzione mediatica, ponendo l’accento sulle questioni legate alla legalità e alla trasparenza nel mondo dello spettacolo e dell’informazione.
Can Yaman arrestato in Turchia: l’attore coinvolto in un’inchiesta su traffico e consumo di droga tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia i media turchi. Yaman, popolarissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in alcune serie tv di successo, è stato arrestato insieme ad altre 6 persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel. I sette arrestati stanno ora svolgendo una serie di test presso l’Istituto di medicina forense al fine di verificare se, quando e quali droghe abbiano assunto. 🔗 Leggi su Bubinoblog
