L' attore Can Yaman arrestato in Turchia | coinvolto in un' inchiesta per droga

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine riguardante il traffico e l’uso di sostanze stupefacenti tra figure note di Istanbul. La notizia ha suscitato attenzione, ma al momento non sono disponibili dettagli ufficiali sulle accuse o sulle circostanze dell’arresto. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini sulle attività illecite tra personaggi pubblici nella capitale turca.

L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. Lo riportano i media turchi. L'arresto sarebbe avvenuto insieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice turca Selen Gorguzel.

