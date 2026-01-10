Trump | ‘Cina e Russia possono comprare petrolio dagli Usa’
Durante un incontro con le compagnie petrolifere alla Casa Bianca, Donald Trump ha affermato che Cina e Russia possono acquistare petrolio dagli Stati Uniti, sottolineando che le aziende devono negoziare direttamente con il governo americano anziché con il Venezuela. La dichiarazione evidenzia le politiche statunitensi riguardo alle riserve petrolifere e alle relazioni con i Paesi esteri nel settore energetico.
WASHINGTON – Donald Trump ha detto alle compagnie petrolifere riunite alla Casa Bianca che dovranno trattare con il governo americano e non con il Venezuela, per sfruttare le riserve petrolifere del Paese. “Tratterete direttamente con noi, non avrete alcun rapporto con il Venezuela, non vogliamo che abbiate rapporti con il Venezuela”, ha detto il presidente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
