Clicca qui | come funziona la nuova truffa sulla tessera sanitaria
È importante conoscere le minacce online che coinvolgono la tessera sanitaria. Recentemente, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha segnalato una truffa che utilizza email ingannevoli con link per il rinnovo della tessera. Aprire questi link può mettere a rischio i dati personali e la sicurezza. Informarsi sui metodi di difesa è fondamentale per evitare di cadere in questi inganni e proteggere le proprie informazioni.
Una nuova insidia per milioni di cittadini italiani corre in Rete, anzi all'interno degli indirizzi mail personali: l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha segnalato una nuova truffa che ha per oggetto il rinnovo della tessera sanitaria tramite un pericoloso link che, se aperto, può comportare gravi problematiche sul furto di dati personali. Le mail ingannevoli. " Il CERT-AGID ha individuato una nuova campagna di phishing, attualmente attiva, che sfrutta loghi e nomi del Sistema Tessera Sanitaria e del Ministero della Salute", spiega l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio con una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: “La tua tessera sanitaria è in scadenza, rinnovala qui”, ma è una truffa: perché non devi cliccare il link
Leggi anche: Dimmi La Verità | Andrea Di Giuseppe (Fdi): «I dettagli della nuova legge sulla tessera sanitaria per gli italiani all'estero»
Attenzione alla nuova truffa del profilo resettato su Instagram, come funziona.
“Ti paghiamo per guardare video”, come funziona la nuova truffa dei 'muli dei soldi': 10 denunce - I carabinieri hanno denunciato dieci persone, ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di truffa e riciclaggio in concorso. milanotoday.it
Cambi password e perdi l’accesso a Instagram: come funziona la nuova truffa del “profilo resettato” - Una truffa sempre più diffusa sfrutta finti messaggi di reset password per rubare gli account Instagram tramite pagine fake identiche a quelle ufficiali ... fanpage.it
Bancomat, come funziona la truffa dello scontrino - Se emerge il sospetto di essere stati coinvolti in una truffa legata allo scontrino bancomat, la prima misura è il blocco immediato della carta attraverso i servizi di emergenza messi a disposizione ... livesicilia.it
La truffa del PIL irlandese: perché il Paese più ricco d'Europa è in realtà povero
Come funziona un prestito personale e quali sono le differenze rispetto a un mutuo Clicca qui per saperne di più - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.