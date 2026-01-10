Trovata morta nella sua camera d’albergo commissaria di polizia di soli 27 anni

Una giovane commissaria di 27 anni è stata trovata morta nella sua camera d’albergo a Bardonecchia, in Valsusa. La scomparsa di Flavia Misuraca ha suscitato grande dolore tra colleghi e cittadini di Grosseto, coinvolgendo la comunità nel cordoglio. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze di questa perdita improvvisa e tragica.

GROSSETO – Una tragedia che ha colpito al cuore la Polizia di Stato e l'intera comunità di Grosseto. Flavia Misuraca, giovane commissaria di soli 27 anni, è stata trovata senza vita a Bardonecchia, in Valsusa, all'interno della camera d'albergo dove alloggiava per motivi di servizio. La notizia è rimbalzata in Maremma con la forza di uno schianto. Flavia, brillante laureata in giurisprudenza, era arrivata alla questura di Grosseto da pochissimo tempo, subito dopo aver concluso il rigoroso percorso alla Scuola superiore di polizia. Nonostante la brevità del suo incarico, si era già distinta per una dedizione fuori dal comune e una passione vibrante per quella divisa che aveva scelto di indossare per servire il paese.

