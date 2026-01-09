Tragedia in Valsusa poliziotta palermitana di 27 anni trovata morta in albergo

Una poliziotta di 27 anni, originaria di Palermo, è stata trovata priva di vita questa mattina in un hotel di Bardonecchia, in Valsusa. La giovane, in servizio temporaneo nella zona, è stata scoperta senza vita nella sua stanza. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della morte. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale e tra i colleghi.

Dramma in Valsusa: giovane poliziotta trovata senza vita in albergo - Bardonecchia è stata scossa da una notizia che lascia sgomenta l'intera comunità della Valsusa e il corpo della Polizia di Stato. lagendanews.com

TRAGEDIA IN VALSUSA: POLIZIOTTA TROVATA MORTA IN ALBERGO - Nella mattinata di venerdì 9 gennaio 2026 è stata trovata morta, nella sua camera di hotel, una poliziotta che era in servizio in Valsusa. valsusaoggi.it

VALSUSA, È MORTO STEFANO CAMPO: MOTOCICLISTA DAL CUORE BUONO https://www.valsusaoggi.it/valsusa-e-morto-stefano-campo-motociclista-dal-cuore-buono/ #villarfocchiardo #tragedia #rip #cronaca #lutto #RIP #Lutto #ValsusaOggi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.