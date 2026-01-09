Tragedia in Valsusa poliziotta palermitana di 27 anni trovata morta in albergo

Una poliziotta di 27 anni, originaria di Palermo, è stata trovata priva di vita questa mattina in un hotel di Bardonecchia, in Valsusa. La giovane, in servizio temporaneo nella zona, è stata scoperta senza vita nella sua stanza. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della morte. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale e tra i colleghi.

Una poliziotta palermitana di 27 anni è stata trovata morta nella mattinata di oggi (venerdì 9 gennaio 2026) nella camera dell'hotel in cui alloggiava a Bardonecchia, in Valsusa (Piemonte), dove prestava servizio temporaneamente. La donna, commissaria di polizia proveniente dalla questura di.

