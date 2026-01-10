Bardonecchia TO commissaria di polizia 27enne Flavia Misuraca trovata morta in hotel uccisa con sua pistola d' ordinanza | ipotesi suicidio

La Procura di Torino ha aperto un’indagine sulla morte di Flavia Misuraca, commissaria di polizia di 27 anni trovata senza vita in un hotel di Bardonecchia. L’ipotesi principale è il suicidio, ma le autorità stanno esaminando tutte le circostanze per chiarire i fatti. Flavia Misuraca, originaria di Partinico, era in servizio presso la Polizia di Stato. La vicenda resta sotto attenta valutazione investigativa.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della morte. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella del suicidio ma tutti gli elementi restano al vaglio degli inquirenti Flavia Misuraca, 27 anni, originaria di Partinico e commissaria della Polizia di Stat.

Trovata morta una poliziotta in un albergo di Bardonecchia, indaga la procura di Torino - BARDONECCHIA – Una commissaria di Polizia di 27 anni Flavia Misuraca è stata trovata senza vita a Bardonecchia, in Valsusa, in una camera d’albergo, in cui alloggiava mentre ricopriva un incarico temp ... quotidianopiemontese.it

Commissario di polizia 27enne trovata senza vita in una stanza d’albergo - Il corpo senza vita di una giovane commissaria di polizia di 27 anni è stato trovato all’interno di una stanza di un albergo di Bardonecchia, in Val di Susa. infodifesa.it

Partinico piange Flavia Misuraca, giovane commissaria dal sorriso gentile Una stanza d’albergo a Bardonecchia, il silenzio delle montagne e una notizia che spezza il fiato. Flavia Misuraca, 27 anni, commissaria della Polizia di Stato, originaria di Partinico, è s - facebook.com facebook

Ventisette anni, una stanza d’albergo, una pistola di servizio. Una giovane commissaria di polizia trovata morta, lasciando domande senza risposta. x.com

