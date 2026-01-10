Bardonecchia TO commissaria di polizia 27enne Flavia Misuraca trovata morta in hotel uccisa con sua pistola d' ordinanza | ipotesi suicidio

Da ilgiornaleditalia.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Torino ha aperto un’indagine sulla morte di Flavia Misuraca, commissaria di polizia di 27 anni trovata senza vita in un hotel di Bardonecchia. L’ipotesi principale è il suicidio, ma le autorità stanno esaminando tutte le circostanze per chiarire i fatti. Flavia Misuraca, originaria di Partinico, era in servizio presso la Polizia di Stato. La vicenda resta sotto attenta valutazione investigativa.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della morte. Al momento l’ipotesi ritenuta più probabile è quella del suicidio ma tutti gli elementi restano al vaglio degli inquirenti Flavia Misuraca, 27 anni, originaria di Partinico e commissaria della Polizia di Stat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bardonecchia to commissaria di polizia 27enne flavia misuraca trovata morta in hotel uccisa con sua pistola d ordinanza ipotesi suicidio

© Ilgiornaleditalia.it - Bardonecchia (TO), commissaria di polizia 27enne Flavia Misuraca trovata morta in hotel, uccisa con sua pistola d'ordinanza: ipotesi suicidio

Leggi anche: Pomigliano, trovata morta in strada: accanto c?era una pistola. È giallo: ipotesi suicidio

Leggi anche: Città della Pieve, coppia di 60enni trovata morta a colpi di pistola, ipotesi omicidio-suicidio, il marito era ufficiale delle forze armate

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Flavia Misuraca, giovane commissaria di Polizia trovata senza vita in albergo a Bardonecchia; Poliziotta trovata morta in un hotel di Bardonecchia; Tragedia in Valsusa, poliziotta palermitana di 27 anni trovata morta in albergo; Trovata morta una poliziotta in un albergo di Bardonecchia, indaga la procura di Torino.

bardonecchia to commissaria poliziaGiovane commissaria di Polizia palermitana trovata senza vita in un hotel in Piemonte - La donna, 27 anni, si trovava in Valsusa per un incarico temporaneo. lasicilia.it

bardonecchia to commissaria poliziaTrovata morta una poliziotta in un albergo di Bardonecchia, indaga la procura di Torino - BARDONECCHIA – Una commissaria di Polizia di 27 anni Flavia Misuraca è stata trovata senza vita a Bardonecchia, in Valsusa, in una camera d’albergo, in cui alloggiava mentre ricopriva un incarico temp ... quotidianopiemontese.it

bardonecchia to commissaria poliziaCommissario di polizia 27enne trovata senza vita in una stanza d’albergo - Il corpo senza vita di una giovane commissaria di polizia di 27 anni è stato trovato all’interno di una stanza di un albergo di Bardonecchia, in Val di Susa. infodifesa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.