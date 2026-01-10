Troppi sciatori ubriachi e molesti sui bus il Trentino prepara le contromisure Dai controlli alle corse separate | quali sono

Il problema degli sciatori ubriachi e molesti sui mezzi pubblici del Trentino ha portato le autorità a introdurre nuove misure. Tra controlli più rigorosi e possibili corse separate, si cercano soluzioni per garantire un servizio più sicuro e confortevole. Questa iniziativa nasce dall’esigenza di tutelare tutti gli utenti durante la stagione sciistica, mantenendo un equilibrio tra divertimento e rispetto delle regole.

A causa degli sciatori ubriachi sui mezzi pubblici dopo le serate dell’après-ski, la provincia di Trento corre ai ripari. Dopo settimane di segnalazioni e un grave episodio di violenza avvenuto a dicembre, sono allo studio nuove misure per proteggere autisti e passeggeri sulle tratte serali da e per Madonna di Campiglio, come controlli rafforzati e servizi di trasporto dedicati. Il caso che ha fatto esplodere la questione risale a metà dicembre, quando alla fermata di Javrè un giovane ha aggredito due conducenti di «Trentino Trasporti» scesi dalla corriera proveniente da Campiglio. Violenza che ha portato alla luce un problema ormai quotidiano. 🔗 Leggi su Open.online

