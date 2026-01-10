A Trento, si intensificano i controlli sui pullman per prevenire comportamenti irregolari, come la presenza di sciatori ubriachi alle fermate. L'assessore ai Trasporti, Mattia Gottardi, ha sottolineato l'importanza di aumentare la presenza delle pattuglie, confidando che la visibilità possa contribuire a dissuadere comportamenti inappropriati tra i giovani minorenni.

"Confidiamo che la sola visibilità possa costituire un primo deterrente per comportamenti inappropriati di giovani minorenni con la mente offuscata dall'assunzione di alcol", ha spiegato l'assessore provinciale ai Trasporti Mattia Gottardi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trento, sciatori ubriachi sui pullman: verso pattuglie alle fermate

