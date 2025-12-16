Treni | Faentina riapre a gennaio la tratta Crespino del Lamone–Marradi

A gennaio riaprirà la tratta ferroviaria Crespino del Lamone-Marradi della linea Faentina, ancora interrotta a causa degli alluvioni dello scorso marzo. La riapertura anticipata rappresenta una notizia importante per i pendolari della zona, che potranno riprendere i loro spostamenti lungo questa tratta, rimasta chiusa per diversi mesi.

Firenze, 16 dicembre 2025 – Una notizia tanto attesa dai pendolari della zona. La tratta ferroviaria Crespino del Lamone-Marradi della linea Faentina, ancora interrotta a causa degli eventi alluvionali dello scorso marzo, verrà riaperto al traffico ferroviario nel mese di gennaio, in anticipo rispetto alle previsioni. Dal 17 gennaio ci saranno due giorni di corse-prova e, da lunedì 19 gennaio, riprenderà il servizio commerciale anche su questa tratta. Verrà dunque ripristinato il collegamento diretto fra la Toscana e la Romagna. La notizia è stata data in occasione di un incontro che si è tenuto questa mattina tra l'assessore regionale ai trasporti Filippo Boni e gli amministratori dei comuni toscani che si trovano lungo la via in questione. Lanazione.it

Lungo la ferrovia Faentina, tra Marradi e Biforco.

