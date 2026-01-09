Treni il 19 gennaio riapre interamente la Faentina
Il 19 gennaio 2026, la linea Faentina sarà completamente riaperta al traffico ferroviario, con l’apertura anticipata di due mesi rispetto alle previsioni. La tratta Crespino del Lamone-Marradi tornerà operativa, migliorando i collegamenti tra le zone interessate. Questa riapertura rappresenta un passo importante per il ripristino dei servizi ferroviari sulla linea, offrendo maggiore mobilità e connettività per i viaggiatori.
Firenze, 9 gennaio 2026 – Con un anticipo di due mesi sui tempi previsti, dal 19 gennaio sarà riaperta al traffico ferroviario la tratta Crespino del Lamone-Marradi, consentendo la riapertura dell’intera linea Faentina. L'annuncio è stato dato nel corso del primo Tavolo istituzionale di confronto tra la Regione Toscana, gli enti locali, Trenitalia, Rfi e i pendolari linea ferroviaria Faentina, che si è riunito a Firenze, presso la sede dell'assessorato regionale alla mobilità ed alle infrastrutture. Presenti, si spiega in una nota, anche i consiglieri regionali Serena Spinelli, Francesco Casini e Matteo Zoppini, oltre a Sara di Maio, sindaca di Barberino di Mugello e delegata della Città metropolitana di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
