Tre turni di stop per Pegollo Domani due partite a Pozzi

Pietro Pegollo del Viareggio è stato squalificato per tre turni a causa di condotta violenta durante la partita contro il Castelnuovo Garfagnana. L’attaccante salterà le prossime tre gare ufficiali e domani non sarà in campo per le due partite in programma a Pozzi. La sanzione deriva dall’espulsione nei minuti di recupero dell’ultimo incontro, concluso con un pareggio 0-0.

Ha rimediato tre giornate di squalifica per "condotta violenta verso un calciatore avversario" l'attaccante del Viareggio Pietro Pegollo dopo l'espulsione nei minuti di recupero del match pareggiato domenica scorsa 0-0 allo stadio dei Pini con il Castelnuovo Garfagnana. Così le zebre saranno senza il loro centravanti nelle prossime gare contro Belvedere, San Giuliano e Sestese. Pegollo rientrerà il 25 gennaio al Porta Elisa nel big-match Lucchese-Viareggio. I bianconeri a maggior ragione potrebbero sfruttare da subito il nuovo acquisto offensivo Daniel Kthella, appena arrivato dal Camaiore. Domani intanto nella domenica di calcio versiliese ci saranno ben due partite, una di fila all'altra, sul sintetico del "Buon Riposo" di Pozzi: alle 14.

