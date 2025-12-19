Zufferli grazia Maignan Rocchi non perdona | due turni di stop

Zufferli infligge due turni di stop a Maignan, protagonista di un fallo di reazione contro Politano durante la semifinale di Supercoppa Italiana. La vittoria del Napoli 2-0 sul Milan consente agli azzurri di accedere alla finale di lunedì, rafforzando le ambizioni di Conte e segnando un momento cruciale nella competizione.

Il portiere del Milan ha commesso un brutto fallo di reazione contro Politano nella prima semifinale di Supercoppa Italiana La vittoria del Napoli per 2-0 sul Milan permette alla squadra di Conte di guadagnare un posto nella finale di Supercoppa Italiana di lunedì prossimo. Ma anche di smorzare le possibili polemiche a livello arbitrale. Perché Mike Maignan, portiere e capitano dei rossoneri, andava espulso per il fallo di reazione nei confronti di Politano. Momenti di tensione in Napoli Milan (foto Ansa) – Calciomercato.it E invece l’arbitro Zufferli non lo ha nemmeno ammonito. Siamo al minuto 54, quando l’esterno dei partenopei impedisce all’estremo difensore francese di riprendere velocemente il gioco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Forse era ancora in posa per non vedere il rosso a Maignan. La moviola CdS boccia Zufferli e Aureliano al Var: pagelle da horror.

