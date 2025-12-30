Due turni di stop per Di Francesco dopo l’espulsione e le proteste per la manata di Nico Paz su Ramadani
Dopo l’espulsione e le proteste per un episodio di gioco, Eusebio Di Francesco è stato squalificato e non guiderà il Lecce nella trasferta contro la Juventus all’Allianz Stadium. La partita, valida per la ripresa del campionato, si svolgerà sabato 3 gennaio e vedrà il club pugliese affrontare la squadra torinese senza la presenza del tecnico in panchina, a causa di una sanzione disciplinare.
LECCE – Alla ripresa del campionato, subito dopo la festività di Capodanno, nella trasferta di sabato, 3 gennaio, all’Allianz Stadium contro la Juventus, il Lecce non avrà sulla sua panchina il tecnico Eusebio Di Francesco che sconterà la prima delle due giornate di squalifica inflitte dal. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Il Como vince a Lecce, la manata di Nico Paz fa imbestialire Di Francesco. Il Torino si arrende al Cagliari di Kilicsoy e Palestra
Leggi anche: Yildiz contro Nico Paz: riflettori di tutta Europa puntati su Como Juve per i due astri nascenti del calcio internazionale. L’analisi della sfida tra i due fuoriclasse
Pellegrini, niente sfida con De Rossi: si teme un lungo stop, la Roma in ansia; Furia Vavro in Slovacchia: l'ex Lazio perde la testa e affronta un tifoso. Ha insultato mia madre; Italia, Zaccagni: Gattuso al gruppo ha dato tanto; Infantino annuncia la rivoluzione del fuorigioco: In futuro solo con figura intera.
Giudice sportivo: Diego Carlos salta la 18? giornata. Due turni di stop per Di Francesco - La 17ª giornata di Serie A, l'ultima del 2025, si è conclusa con la vittoria casalinga della Roma sul Genoa per 3- msn.com
GIUDICE SPORTIVO - Serie A, un turno di stop per Diego Carlos, due per Eusebio Di Francesco, ammende per sei club - Dopo la conclusione della 17^ giornata di Serie A, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito a squalificati e ammende ai club. napolimagazine.com
Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due turni a Di Francesco, multe per 5 club - E' stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco, espulso "per ... msn.com
#Giudicesportivo: #DiegoCarlos salta Como-Udinese, due turni di stop per #DiFrancesco. #Bastoni, seconda sanzione x.com
Stangata del Giudice Sportivo, due turni di stop a Di Francesco E' stato espulso per aver contestato la rete del vantaggio ospite, realizzata da Nico Paz L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo, Ger - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.