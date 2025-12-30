Due turni di stop per Di Francesco dopo l’espulsione e le proteste per la manata di Nico Paz su Ramadani

Dopo l’espulsione e le proteste per un episodio di gioco, Eusebio Di Francesco è stato squalificato e non guiderà il Lecce nella trasferta contro la Juventus all’Allianz Stadium. La partita, valida per la ripresa del campionato, si svolgerà sabato 3 gennaio e vedrà il club pugliese affrontare la squadra torinese senza la presenza del tecnico in panchina, a causa di una sanzione disciplinare.

LECCE – Alla ripresa del campionato, subito dopo la festività di Capodanno, nella trasferta di sabato, 3 gennaio, all’Allianz Stadium contro la Juventus, il Lecce non avrà sulla sua panchina il tecnico Eusebio Di Francesco che sconterà la prima delle due giornate di squalifica inflitte dal. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

