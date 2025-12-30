Due turni di stop per Di Francesco dopo l’espulsione e le proteste per la manata di Nico Paz su Ramadani

Dopo l’espulsione e le proteste per un episodio di gioco, Eusebio Di Francesco è stato squalificato e non guiderà il Lecce nella trasferta contro la Juventus all’Allianz Stadium. La partita, valida per la ripresa del campionato, si svolgerà sabato 3 gennaio e vedrà il club pugliese affrontare la squadra torinese senza la presenza del tecnico in panchina, a causa di una sanzione disciplinare.

GIUDICE SPORTIVO - Serie A, un turno di stop per Diego Carlos, due per Eusebio Di Francesco, ammende per sei club - Dopo la conclusione della 17^ giornata di Serie A, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito a squalificati e ammende ai club. napolimagazine.com

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due turni a Di Francesco, multe per 5 club - E' stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco, espulso "per ... msn.com

#Giudicesportivo: #DiegoCarlos salta Como-Udinese, due turni di stop per #DiFrancesco. #Bastoni, seconda sanzione x.com

Stangata del Giudice Sportivo, due turni di stop a Di Francesco E' stato espulso per aver contestato la rete del vantaggio ospite, realizzata da Nico Paz L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo, Ger - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.