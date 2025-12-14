Frontale tra due auto ad Ancarano di Rivergaro tre feriti

Un incidente frontale tra due auto si è verificato ad Ancarano di Rivergaro nella mattinata di domenica 14 dicembre. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, l'auto infermieristica del 118 e un’ambulanza della Pubblica Assistenza della Valnure, per soccorrere i tre feriti coinvolti nello scontro.

Frontale tra due auto ad Ancarano di Rivergaro, nella mattinata di domenica 14 dicembre. Sul posto vigili del fuoco e l’auto infermieristica del 118 dalla caserma del comando provinciale di Strada Valnure e l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Valnure. Per i rilievi sono intervenuti gli. Ilpiacenza.it Incidente a Grosso: scontro frontale tra due auto, una viene speronata e spinta contro l'alberata. Due donne ferite, una è grave - Un terribile incidente è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2o25, sulla provinciale 22 a Grosso. torinotoday.it

Frontale fra due auto sulla Romana ad Antraccoli: feriti due minorenni - L'incidente nella serata di ieri (3 dicembre) intorno alle 22,30. luccaindiretta.it

Scontro frontale auto-moto: motociclista ricoverato in codice rosso Lo schianto sulla statale 195. Illesi tre cacciatori - facebook.com facebook

Scontro frontale fra auto a Padergnone. Diverse persone ferite. Soccorsi sul posto. x.com

© Ilpiacenza.it - Frontale tra due auto ad Ancarano di Rivergaro, tre feriti

cadelitaliainpiazzadelpopolo.mpg

Video cadelitaliainpiazzadelpopolo.mpg Video cadelitaliainpiazzadelpopolo.mpg