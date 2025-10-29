Catania 4 tentativi di truffa sventati grazie alle reazioni degli anziani | i consigli della polizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La prevenzione funziona: dalla teoria alla pratica. Quattro anziani residenti nel quartiere Picanello a Catania hanno recentemente dimostrato quanto possano essere efficaci le strategie di prevenzione contro le truffe, respingendo quattro distinti tentativi di raggiro. Grazie agli incontri informativi della Polizia di Stato nell’ambito della campagna “Insieme, per la sicurezza”, gli anziani hanno saputo mettere in pratica i consigli ricevuti, evitando di cadere nelle trappole dei malintenzionati. I truffatori contavano sulla presunta vulnerabilità delle vittime, cercando di ottenere denaro e gioielli in un solo pomeriggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

