Catania 4 tentativi di truffa sventati grazie alle reazioni degli anziani | i consigli della polizia
ABBONATI A DAYITALIANEWS La prevenzione funziona: dalla teoria alla pratica. Quattro anziani residenti nel quartiere Picanello a Catania hanno recentemente dimostrato quanto possano essere efficaci le strategie di prevenzione contro le truffe, respingendo quattro distinti tentativi di raggiro. Grazie agli incontri informativi della Polizia di Stato nell’ambito della campagna “Insieme, per la sicurezza”, gli anziani hanno saputo mettere in pratica i consigli ricevuti, evitando di cadere nelle trappole dei malintenzionati. I truffatori contavano sulla presunta vulnerabilità delle vittime, cercando di ottenere denaro e gioielli in un solo pomeriggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
La Emma Villas Codyeco Lupi Siena conquista la prima vittoria stagionale! Lo fa con una gara molto ben giocata e attenta in fase difensiva, sospinta anche dal pubblico del PalaParenti, contro Sviluppo Sud Catania. La squadra di coa Vai su Facebook
Catania: quattro anziani sventano altrettante truffe grazie ai consigli della Polizia - Quattro anziani catanesi, tutti residenti nel quartiere Picanello, hanno sventato altrettanti tentativi ... Scrive sicilianews24.it
Truffe telefoniche: quasi 4 milioni di italiani raggirati in un anno, danni per oltre 600 milioni di euro - it i raggiri più comuni arrivano da falsi call center, email ingannevoli e messaggi trappola via SMS o WhatsApp. Come scrive msn.com