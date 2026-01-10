Tre DASpo per gli scontri tra tifosi | stretta della Polizia dopo Avellino–Palermo

La Polizia di Avellino ha emesso tre provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive in seguito agli scontri tra tifosi durante la partita Avellino-Palermo. Le misure sono state adottate dalla Divisione Anticrimine, dopo indagini condotte dalla DIGOS e coordinate dalla Procura, per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza pubblica.

La Divisione Anticrimine della Questura di Avellino, a seguito di indagini condotte dalla D.I.G.O.S. e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha notificato tre provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.Spo.) nei confronti di altrettanti soggetti residenti.

