Tensione dopo Avellino-Palermo | tentativo di contatto tra tifosi la Questura interviene
La partita finisce 2-2. È sera, lo stadio Partenio-Lombardi si svuota lentamente. Avellino-Palermo si è appena chiusa, ma fuori dall’impianto la tensione non si dissolve subito.Circa duecento tifosi dell’Avellino, secondo quanto ricostruito, provano ad avvicinarsi all’area riservata ai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Avellino-Palermo 2-2: cuore biancoverde e polemiche, la sfida resta viva; Avellino–Palermo 2-2: pareggio spettacolare al Partenio, rimonta rosanero e risposta finale irpina - Sud; Avellino-Palermo 2-2: gol e spettacolo negli highlights; Avellino-Palermo 2-2: diretta live e risultato finale | Serie B.
Avellino-Palermo 2-2: emozioni e colpi di scena al Partenio - Palermo di Sabato 20 dicembre 2025: Biasci e Palumbo per gli irpini, Ranocchia e Pohjanpalo per i rosanero. calciomagazine.net
Gazzetta dello Sport: “Palermo vicino al ribaltone Perla di Palumbo: Avellino ok” - 2 dopo un finale rovente: rimonta rosanero, espulsione e acrobazia di Palumbo. ilovepalermocalcio.com
Avellino-Palermo, tensioni fuori dal “Partenio-Lombardi” dopo il pareggio - Circa 200 tifosi biancoverdi hanno tentato invano di penetrare nell’are ... irpinianews.it
