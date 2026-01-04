Avellino-Palermo | la DIGOS denuncia tre tifosi dopo i disordini a fine partita

Dopo i disordini verificatisi al termine della partita tra Avellino e Palermo del 20 dicembre presso lo stadio “Partenio Lombardi”, la DIGOS ha identificato e denunciato tre tifosi avellinesi coinvolti. Gli episodi, culminati con cori e comportamenti disturbanti nel Piazzale degli Irpini, sono stati oggetto di indagine da parte delle autorità, che hanno adottato provvedimenti per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative sportive.

Al termine dell'incontro di calcio Avellino-Palermo, disputato presso lo stadio "Partenio Lombardi" lo scorso 20 dicembre, un gruppo di tifosi avellinesi, dopo aver raggiunto in corteo il Piazzale degli Irpini intonando cori inneggianti i tifosi nei confronti dei quali era stata irrogata la.

