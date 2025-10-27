La tradizione che resiste tra pupaccena e frutta martorana | tutti gli eventi per la Festa dei morti a Palermo

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una “festa” nata addirittura nel X secolo circa, particolarmente sentita in Sicilia e nel capoluogo: anche quest'anno Palermo si prepara ai tanti appuntamenti previsti in città per il 2 novembre. La festa dei morti ha origini lontane: anticamente si credeva che, nella notte tra il 1° e il 2. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

