Tutto pronto per via Biagio Conte a tre anni dalla morte l' intitolazione della strada
Tutto pronto per l'intitolazione di una via a Biagio Conte. Il tratto di via Tiro a Segno, tra via Archirafi e corso dei Mille, sulla quale si affaccia la Missione Speranza e Carità, cambierà ufficialmente nome il 12 gennaio 2026, in occasione dei tre anni dal giorno della morte del missionario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
