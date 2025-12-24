Tutto pronto per via Biagio Conte a tre anni dalla morte l' intitolazione della strada

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per l'intitolazione di una via a Biagio Conte. Il tratto di via Tiro a Segno, tra via Archirafi e corso dei Mille, sulla quale si affaccia la Missione Speranza e Carità, cambierà ufficialmente nome il 12 gennaio 2026, in occasione dei tre anni dal giorno della morte del missionario. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

