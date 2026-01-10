Le trattative di mercato per Torrasi continuano a ritmo serrato, anche se l’attenzione principale resta sulla partita imminente. Nei corridoi di Pian di Massiano si susseguono incontri e negoziati, mentre le offerte vengono valutate con attenzione. La priorità è concentrarsi sugli impegni sportivi, ma il mercato rimane attivo, in attesa di sviluppi che possano definire il futuro del giocatore.

La priorità adesso è la partita. Ma nei corridoi di Pian di Massiano le trattative di mercato non si fermano. La cessione più importante del mercato di riparaziolne, quella di Giovanni Giunti, rischia di restare in stand by ancora per un po’. Sembrava infatti che le parti fossero più vicine, il Perugia ha avuto un nuovo contatto con il Padova che sta facendo passi in avanti per arrivare al centrocampista, ma per i vertici del Grifo non è ancora abbastanza. Pare che il Padova sia arrivato a mettere sul piatto circa quattrocentomila ai quali va aggiunta la percentuale sulla futura rivendita. Ma il Grifo chiede di alzare l’offerta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trattative. Giunti, slitta l’accordo. Offerte per Torrasi

