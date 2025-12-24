trattative il club alza il prezzo di giunti dopo la cessione gli arrivi

Qualche giorno di riposo e poi il Perugia entrerà nel vivo del calciomercato. Intanto c’è una pratica da sistemare, quella relativa alla casella da compilare nell’organigramma societario. Il ruolo di direttore sportivo (oggi scadono i 60 giorni dalla risoluzione del contratto con il ds Meluso) sarà presumibilmente ricoperto, ufficialmente dal dg biancorosso Hernan Borras. Questa l’indicazione che verrà data in Lega. Ma a occuparsi del calciomercato e dell’area tecnica è Riccardo Gaucci. Il dirigente del Perugia è già nel vivo delle trattative e anche degli ostacoli. La richiesta del Perugia per Giovanni Giunti è alta, forse troppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tiago Gabriel Lecce, il difensore attira gli interessi delle big: Juve interessata in caso di cessione di Joao Mario. I salentini fissano il prezzo

Trattative. Broh arriva l'offerta da Malta. Giunti: le strategie per l'intesa

Tether non molla la Juve: pronto il rilancio. Ecco perché l'offerta da 1,1 miliardi era troppo bassa; Il Flamengo avanza nelle trattative per firmare Kauã Elias e rafforzare l'attacco nel 2026.

