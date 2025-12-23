Trattative Broh arriva l’offerta da Malta Giunti | le strategie per l’intesa

Dopo una breve pausa, la società biancorossa si prepara a riprendere le trattative di calciomercato. Con il presidente Faroni in Argentina e il dg Borras in Spagna, il team si concentra sulle strategie per raggiungere un accordo. Intanto, giocatori e staff sono in ferie, ma le attività di negoziazione sono già in fase di definizione, con attenzione alle opportunità provenienti anche da Malta.

Qualche giorno di pausa e poi la società biancorossa si tufferà sul calciomercato. Il presidente Faroni è rientrato in Argentina, il dg Borras è in Spagna, i giocatori e l’allenatore sono in vacanza per una settimana. Qualche giorno di riposo anche per Riccardo Gaucci che ha già stilato il piano degli interventi. Come prima cosa la società biancorossa è in attesa di capire come evolverà la questione-Giunti. Il dg Borras e Gaucci hanno già incontrato il Padova: l’offerta del club veneto non è all’altezza delle attese. Il Grifo chiede almeno duecentocinquantamila euro, il Padova ne mette sul piatto circa duecento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

