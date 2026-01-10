Trapani Shark una vergogna senza fine | anche contro Trento la partita dura 4 minuti umiliati ancora dei ragazzini

Da ilfattoquotidiano.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Trapani Shark di Valerio Antonini continua ad attirare critiche per le prestazioni recenti, evidenziando una serie di sconfitte e risultati deludenti. La squadra, spesso dominata in pochi minuti, solleva interrogativi sulla sua continuità e sul livello di competitività affrontato nelle ultime settimane. Un andamento che suscita preoccupazioni e richiede una riflessione sulla situazione attuale e sulle possibili strategie di miglioramento.

Chiamatela farsa, vergogna, imbarazzo, pagliacciata. Come volete. Sono tutti termini adatti per definire quanto sta continuando a portare avanti il Trapani Shark di Valerio Antonini nel corso delle ultime settimane. Dopo aver giocato solo 7 minuti in Champions League contro l’ Hapoel Holon – in una figuraccia in mondovisione ripresa da tantissimi quotidiani sportivi internazionali – la società trapanese ne ha giocati soltanto quattro in campionato contro Trento al Pala Shark. Solo sette giocatori a disposizione, di cui solo tre professionisti – Rossato, Pugliatti e Sanogo – e quattro ragazzi delle giovanili: due già purtroppo protagonisti della farsa in Bulgaria ( Patti e Martinelli ) e altri due esordienti, Giacalone e Alberti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trapani shark una vergogna senza fine anche contro trento la partita dura 4 minuti umiliati ancora dei ragazzini

© Ilfattoquotidiano.it - Trapani Shark, una vergogna senza fine: anche contro Trento la partita dura 4 minuti, umiliati ancora dei ragazzini

Leggi anche: Basket, la vergogna dura 7 minuti. Trapani abbandona il campo in Champions League, giocatori umiliati

Leggi anche: Basket, la vergogna dura sette minuti. Trapani abbandona il campo in Champions League, giocatori umiliati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Basket, la vergogna dura 7 minuti. Trapani abbandona il campo in Champions League, giocatori umiliati; Trapani Shark, partita della vergogna in Champions 38-5 e non dura un quarto; Vergogna Trapani Shark, figuraccia internazionale per la squadra di Antonini; Ennesima farsa per il Trapani basket di Antonini: la partita finisce dopo 7 minuti con un giocatore in campo.

trapani shark vergogna senzaInferno Trapani Shark: la figuraccia mondiale e la voce della FIP Sicilia - La crisi della Trapani Shark ha assunto nelle ultime ore toni quasi paradossali, con una figuraccia che sta facendo il giro ... tp24.it

trapani shark vergogna senzaTrapani Shark, la ‘farsa’ si ripete con Trento e il match dura 5 minuti: il pubblico urla “fuori fuori” - Trento si trasforma in un'altra farsa dopo quanto accaduto in Champions: dopo pochi secondi i tre senior lasciano il campo e restano solo quattro ... fanpage.it

«Vergogna Trapani Shark, figuraccia internazionale»: cosa scrivono i quotidiani - «Vergogna Trapani Shark, figuraccia internazionale per la squadra di Antonini». pianetabasket.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.