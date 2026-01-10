Il Trapani Shark di Valerio Antonini continua ad attirare critiche per le prestazioni recenti, evidenziando una serie di sconfitte e risultati deludenti. La squadra, spesso dominata in pochi minuti, solleva interrogativi sulla sua continuità e sul livello di competitività affrontato nelle ultime settimane. Un andamento che suscita preoccupazioni e richiede una riflessione sulla situazione attuale e sulle possibili strategie di miglioramento.

Chiamatela farsa, vergogna, imbarazzo, pagliacciata. Come volete. Sono tutti termini adatti per definire quanto sta continuando a portare avanti il Trapani Shark di Valerio Antonini nel corso delle ultime settimane. Dopo aver giocato solo 7 minuti in Champions League contro l’ Hapoel Holon – in una figuraccia in mondovisione ripresa da tantissimi quotidiani sportivi internazionali – la società trapanese ne ha giocati soltanto quattro in campionato contro Trento al Pala Shark. Solo sette giocatori a disposizione, di cui solo tre professionisti – Rossato, Pugliatti e Sanogo – e quattro ragazzi delle giovanili: due già purtroppo protagonisti della farsa in Bulgaria ( Patti e Martinelli ) e altri due esordienti, Giacalone e Alberti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trapani Shark, una vergogna senza fine: anche contro Trento la partita dura 4 minuti, umiliati ancora dei ragazzini

Leggi anche: Basket, la vergogna dura 7 minuti. Trapani abbandona il campo in Champions League, giocatori umiliati

Leggi anche: Basket, la vergogna dura sette minuti. Trapani abbandona il campo in Champions League, giocatori umiliati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Basket, la vergogna dura 7 minuti. Trapani abbandona il campo in Champions League, giocatori umiliati; Trapani Shark, partita della vergogna in Champions 38-5 e non dura un quarto; Vergogna Trapani Shark, figuraccia internazionale per la squadra di Antonini; Ennesima farsa per il Trapani basket di Antonini: la partita finisce dopo 7 minuti con un giocatore in campo.

Inferno Trapani Shark: la figuraccia mondiale e la voce della FIP Sicilia - La crisi della Trapani Shark ha assunto nelle ultime ore toni quasi paradossali, con una figuraccia che sta facendo il giro ... tp24.it