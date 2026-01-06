Basket la vergogna dura sette minuti Trapani abbandona il campo in Champions League giocatori umiliati

Durante una partita di Champions League di basket, Trapani ha abbandonato il campo a circa sette minuti dalla fine del primo quarto, sul punteggio di 38-5. L'episodio, molto grave, ha suscitato scalpore e discussioni, rappresentando uno degli episodi più sorprendenti e discutibili mai verificatisi in questa competizione.

A tre minuti dalla fine del primo quarto sul 38-5 si è conclusa una delle partite più irreali e permetteteci anche vergognose che si sono mai viste nella storia. Alessandro Cappelletti, Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti, Luigi Patti e Francesco Martinelli sono stati umiliati questa sera nello scendere in campo per una farsa che mai doveva essere concessa. La Trapani Shark, o meglio quello che restava della squadra siciliana, è scesa in campo nel playoff di Champions League contro l'Hapoel Holon sul campo neutro di Samokov in Bulgaria per un match che si è interrotto ancora prima della prima sirena.

