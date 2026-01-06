Basket la vergogna dura 7 minuti Trapani abbandona il campo in Champions League giocatori umiliati

Durante una partita di basket in Champions League, Trapani ha abbandonato il campo dopo soli sette minuti di gioco, lasciando il punteggio sul 38-5. Un episodio che ha suscitato molta indignazione, segnando una delle situazioni più imbarazzanti e controverse nella storia della competizione. La decisione dei giocatori di lasciare il campo ha sollevato numerose riflessioni sul rispetto e sulla sportività nelle competizioni internazionali.

A tre minuti dalla fine del primo quarto sul 38-5 si è conclusa una delle partite più irreali e, permettetec, anche vergognose che si siano mai viste nella storia. Alessandro Cappelletti, Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti, Luigi Patti e Francesco Martinelli sono stati umiliati questa sera nello scendere in campo per una farsa che mai doveva essere concessa. La Trapani Shark, o meglio quello che restava della squadra siciliana, è scesa in campo nel play-in di Champions League contro l’Hapoel Holon sul campo neutro di Samokov in Bulgaria per un match che si è interrotto ancora prima dell’intervallo iniziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

