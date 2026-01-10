Tragedia Crans-Montana il preside del liceo Virgilio | La classe è psicologicamente sfasciata Gli esperti raccomandano supporto immediato e monitoraggio per lo stress post-traumatico

Il liceo Virgilio di Milano si trova a fronteggiare una situazione complessa dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il preside ha segnalato che gli studenti mostrano segni di forte stress e vulnerabilità psicologica. Gli esperti consigliano interventi di supporto immediato e un monitoraggio continuo per prevenire conseguenze a lungo termine. È fondamentale garantire un’assistenza adeguata per aiutare gli studenti a superare questo momento difficile.

Il liceo Virgilio di Milano attraversa uno dei momenti più difficili della sua storia dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Quattro studenti dell'istituto sono rimasti coinvolti nella tragedia e la comunità scolastica si trova ora a fare i conti con un trauma collettivo dalle dimensioni inedite.

