Crans-Montana | stress post-traumatico per sopravvissuti familiari e amici

L'incidente di Capodanno a Crans-Montana ha lasciato effetti duraturi non solo sui sopravvissuti, ma anche sui loro familiari e amici. Oltre alle ferite visibili, molte persone affrontano conseguenze psicologiche, come il trauma e lo stress post-traumatico. È importante riconoscere e affrontare questi aspetti per supportare chi ha vissuto un’esperienza così difficile, promuovendo un percorso di recupero e benessere emotivo.

Non sono solo fisici i danni riportati dai ragazzi sopravvissuti al rogo di Capodanno a Crans-Montana. Gli 11 pazienti accolti all'Ospedale Niguarda di Milano hanno quasi tutti 15-16 anni e dovranno affrontare un lungo percorso di terapie mediche, ma c'è anche l'aspetto psicologico di cui tenere conto. "Lavorando con i sopravvissuti e le famiglie dei giovani esposti a questo trauma, amici che sono riusciti a fuggire o non erano entrati nel locale, compagni di classe, familiari, stiamo rilevando i segni di stress post-traumatico. Sono tutti sotto shock. E questo anche se dal punto di vista fisico non hanno riportato gravi conseguenze".

Come l’Emdr può aiutare a superare un trauma come quello subito dalle vittime e dai familiari di Crans Montana - La psicotraumatologa Elena Simonetta spiega questa tecnica messa punto per il superamento dello stress post traumatico. famigliacristiana.it

