Traffico Roma del 10-01-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 10 gennaio 2026, il traffico a Roma si presenta generalmente scorrevole, con alcune criticità legate alle condizioni meteo avverse. È segnalato un incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila, e si registrano allagamenti e chiusure in alcune zone come la Laurentina. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di percorso, soprattutto a causa di manifestazioni e scioperi nel settore ferroviario, che influenzano il traffico e i mezzi pubblici.

Luceverde Roma Buongiorno ancora ben trovati non molte le novità non molto traffico registrato al momento unica notizia di Liam un incidente avvenuto sul tratto Urbano della Roma L'Aquila dove ci sono i frammenti tra l'uscita di Portonaccio il bivio per la tangenziale est è in quest'ultima direzione spostamenti ancora Appena lizzati dal maltempo sta piovendo alcune zone dell'hinterland raccomandiamo tutte le attenzioni del caso disagi proprio a causa delle avverse condizioni del tempo nella zona tra Nemi Ariccia e Rocca di Papa nell'estrema periferia Sud ridosso dell'abitato di Monte migliore la polizia locale Ci Segnala la chiusura la Laurentina appena allagamenti la strada è chiusa tra via del Fosso di Radicelli e via Vittorio Alpe al centro a partire dalle 15 manifestazione con corteo da piazza dell'esquilino a via Bissolati interessante via Cavour Piazza dei Cinquecento Piazza della Repubblica in Largo di Santa Susanna possibili deviazioni per il traffico e per alcune linee bus della trasporto pubblico a proposito di trasporto pubblico in corso uno sciopero nel comparto ferroviario le agitazioni termineranno questa sera alle 21 a rischio Quindi le corse dei treni dell'alta velocità dei convogli a media è lunga percorrenza e dei treni regionali fascia di garanzia tra le 6 e le 9 tra le 18 le 21 e fino a tutta domenica a firma per lavori la ferrovia termini Centocelle maggiori informazioni su questa notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-01-2026 ore 08:30

