Torino chiuso il sottopasso di corso Spezia dopo un principio di incendio

Da torinotoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, il sottopasso di corso Spezia è stato temporaneamente chiuso a seguito di un principio di incendio verificatosi giovedì 8 gennaio nelle vicinanze delle uscite di emergenza. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l'area. La riapertura è prevista appena terminati i controlli di stabilità e sicurezza.

A Torino il sottopasso di corso Spezia è chiuso dopo un incendio divampato giovedì 8 gennaio vicino alle uscite di emergenza. Sarebbero stati alcuni senzatetto, nel tentativo di scaldarsi, a far scoppiare il rogo nel tunnel che collega corso Unità d’Italia all’area del Lingotto Fiere. L’episodio. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

