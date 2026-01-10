Torino chiuso il sottopasso di corso Spezia dopo un principio di incendio

A Torino, il sottopasso di corso Spezia è stato temporaneamente chiuso a seguito di un principio di incendio verificatosi giovedì 8 gennaio nelle vicinanze delle uscite di emergenza. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l'area. La riapertura è prevista appena terminati i controlli di stabilità e sicurezza.

A Torino il sottopasso di corso Spezia è chiuso dopo un incendio divampato giovedì 8 gennaio vicino alle uscite di emergenza. Sarebbero stati alcuni senzatetto, nel tentativo di scaldarsi, a far scoppiare il rogo nel tunnel che collega corso Unità d’Italia all’area del Lingotto Fiere. L’episodio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Principio d'incendio al teatro Alfieri di Torino: stabile evacuato Leggi anche: Principio di incendio a Torino Porta Nuova: chiusa temporaneamente la stazione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chiuso per rogo il tunnel di corso Spezia: 3 mesi per il ripristino, il fuoco appiccato da clochard; Incendio alle uscite di sicurezza: chiuso il tunnel di corso Spezia. Dubbi sulla data di riapertura; Tragico incidente a Volpiano: scontro frontale tra due auto, morto Lin Zhi a 31 anni e due persone ferite; Chiuso per rogo il tunnel del Lingotto: 3 mesi per il ripristino, il fuoco appiccato da clochard. Torino, chiuso il sottopasso di corso Spezia dopo un principio di incendio - A Torino il sottopasso di corso Spezia è chiuso dopo un incendio divampato giovedì 8 gennaio vicino alle uscite di emergenza. torinotoday.it

Incendio alle uscite di sicurezza: da ieri è chiuso per verifiche l'imbocco del tunnel di corso Spezia. Dubbi sulla data di riapertura - Barriere e nastri bicolore impediscono l'accesso dalla rotonda di corso Unità d'Italia, all'altezza dell'ospedale Regina Margherita. torinoggi.it

