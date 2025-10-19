Principio di incendio a Torino Porta Nuova | chiusa temporaneamente la stazione
Principio d'incendio alla stazione di Torino Porta Nuova oggi, 19 ottobre 2025. Intorno alle 17, i cavi dell'ascensore dell'atrio centrale si sono surriscaldati, per ragioni ancora da accertare, creando fumo e delle piccole fiamme. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
A dare l'allarme i residenti di via De Curtis, quando sono arrivati i soccorsi per il proprietario di casa non c'era più nulla da fare. Viveva da solo. Due giorni fa un altro principio d'incendio nella stessa abitazione - facebook.com Vai su Facebook
Principio di incendio nella Questura di Aosta, fiamme domate. Intervenuti i vigili del fuoco #ANSA - X Vai su X
Fumo e paura sotto Porta Nuova: principio d’incendio nella metro di Torino, passeggeri evacuati - L’allarme nel primo pomeriggio di domenica: immediato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine ... Scrive giornalelavoce.it
Principio di incendio nella metro sotto Porta Nuova. Viaggiatori allontanati dalla stazione VIDEO - Nel primo pomeriggio è iniziato a uscire fumo dalle scale della metro che conducono all'atrio della stazione di Porta Nuova. Riporta rainews.it
Principio di incendio a Torino Porta Nuova: chiusa temporaneamente la stazione - Principio d'incendio alla stazione di Torino Porta Nuova intorno alle 17,15 di oggi, 19 ottobre 2025. Segnala torinotoday.it