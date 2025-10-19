Principio di incendio a Torino Porta Nuova | chiusa temporaneamente la stazione

Torinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Principio d'incendio alla stazione di Torino Porta Nuova oggi, 19 ottobre 2025. Intorno alle 17, i cavi dell'ascensore dell'atrio centrale si sono surriscaldati, per ragioni ancora da accertare, creando fumo e delle piccole fiamme. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

