Principio d' incendio al teatro Alfieri di Torino | stabile evacuato
Intervento da parte dei vigili del fuoco di Torino al teatro Alfieri, dove un principio di incendio è stato prontamente circoscritto ed estinto dalla squadra presente sul posto. Nel tardo pomeriggio di sabato 29 novembre il teatro di piazza Solferino è stato immediatamente evacuato e sono in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
