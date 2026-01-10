Tocca la coscia alla coinquilina e la bacia sul collo | condannato per violenza sessuale con le attenuanti

Un gesto di contatto fisico a sfondo sessuale può avere diverse implicazioni legali. Recentemente, un uomo condannato per violenza sessuale con le attenuanti ha dimostrato come non tutti i comportamenti di questo tipo siano considerati automaticamente reati. La distinzione tra atteggiamenti illeciti e il rispetto delle norme è fondamentale per comprendere le implicazioni legali di ogni situazione.

Non tutti i contatti fisici a sfondo sessuale imposti costituiscono automaticamente il reato di violenza sessuale nella sua forma "piena". Lo ha stabilito la Corte d'appello di Perugia in una sentenza che ha riformato la condanna di primo grado per un uomo accusato di aver aggredito la propria.

