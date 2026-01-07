Odontoiatra bacia una paziente in studio | Mi sono eccitato condannato per violenza sessuale
Un odontoiatra è stato condannato a 2 anni e un mese di reclusione per violenza sessuale su una paziente, in seguito a un episodio in studio nel quale il professionista ha baciato la donna, dichiarandosi eccitato. La sentenza evidenzia le responsabilità penali nel contesto di rapporti professionali e personali, sottolineando l'importanza del rispetto delle norme etiche e legali nel settore sanitario.
Il gup ha condannato un odontoiatra a 2 anni e un mese di reclusione per violenza sessuale su una paziente. L'ha baciata mentre faceva l'impronta dentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bacia una studentessa minorenne e accarezza un’altra ragazza a scuola: bidello di Torino condannato per violenza sessuale
Leggi anche: Medico condannato per violenza sessuale su un paziente 22enne
Bacia sulla bocca una paziente durante una visita: dentista condannato per violenza sessuale a due anni.
Dentista bacia paziente durante la visita, poi la minaccia su whatsapp: “Non puoi capì quanto mi sono eccitato” - E invece il sorriso l’ha perso, quando lui, mentre le prendeva l’impronta dentaria, l’ha baciata in bocca. msn.com
Bacia sulla bocca una paziente durante una visita: dentista condannato per violenza sessuale a due anni - L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe anche preteso il pagamento della prestazione, chiedendo in cambio altrimenti di andare a pranzo insieme ... roma.corriere.it
"Faceva il dentista ma senza laurea": il caso dell'odontoiatra abusivo, ordine dei medici si costituisce parte civile - Toti Amato, presidente dell’ordine dei medici: "Casi come questo rappresentano un grave rischio per la salute dei cittadini e un danno profo ... palermotoday.it
Il Dott. Massimiliano Scapecchi. Medico Odontoiatra, Omotossicologo ed esperto in Medicina Integrata a Sport a Km 0 la sua visione unisce Posturologia, Kinesiologia e Meditazione, offrendo agli atleti (e non solo) strumenti evoluti per il recupero e la per - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.