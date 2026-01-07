Odontoiatra bacia una paziente in studio | Mi sono eccitato condannato per violenza sessuale

Un odontoiatra è stato condannato a 2 anni e un mese di reclusione per violenza sessuale su una paziente, in seguito a un episodio in studio nel quale il professionista ha baciato la donna, dichiarandosi eccitato. La sentenza evidenzia le responsabilità penali nel contesto di rapporti professionali e personali, sottolineando l'importanza del rispetto delle norme etiche e legali nel settore sanitario.

Bacia sulla bocca una paziente durante una visita: dentista condannato per violenza sessuale a due anni - L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe anche preteso il pagamento della prestazione, chiedendo in cambio altrimenti di andare a pranzo insieme ... roma.corriere.it

"Faceva il dentista ma senza laurea": il caso dell'odontoiatra abusivo, ordine dei medici si costituisce parte civile - Toti Amato, presidente dell’ordine dei medici: "Casi come questo rappresentano un grave rischio per la salute dei cittadini e un danno profo ... palermotoday.it

