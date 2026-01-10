Tirateli fuori subito! Pauroso incendio nel cuore della città fiamme e fumo | Vigili del Fuoco ancora al lavoro

Alle ore 20:30 di oggi, 10 gennaio 2026, si è sviluppato un incendio in un edificio di via Santa Reparata, nel centro di Firenze. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno monitorando la zona per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Momenti di paura nel cuore di Firenze nella serata di oggi, 10 gennaio 2026, quando un incendio ha interessato un edificio residenziale in via Santa Reparata, a pochi passi dalle zone più frequentate del centro storico. Le fiamme, divampate improvvisamente in uno stabile abitato, hanno generato apprensione tra residenti e passanti, costringendo all'evacuazione dell'intero palazzo. L'incendio in un fondo di un palazzo di quattro piani. L'allarme è scattato intorno alle 20:45, quando un incendio si è sviluppato all'interno di un fondo al piano terra di un palazzo di quattro piani. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno inviato due squadre operative, un' autoscala e un' autobotte per fronteggiare l'emergenza.

